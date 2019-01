De politie van Bredene/De Haan heeft een vrouw gearresteerd nadat ze in Wenduine was gaan eten zonder te betalen in een restaurant.

De vrouw had er voor 20 euro gegeten, maar beweerde dat ze haar rekening niet kon vereffenen. Ze bleek gekend te zijn voor tientallen soortgelijke feiten, vooral aan de Westkust en in Oostende. Ook in De Haan ging ze uit eten zonder te betalen. De vrouw is 48 jaar en heeft geen gekend adres. Ze wordt vandaag gedagvaard in snelrecht en zal zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor flessentrekkerij.