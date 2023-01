Tafelschuimer verblijft week in De Haan en vertrekt zonder te betalen

De man verbleef al een week in het hotel, vierde er oudejaar en bezocht daarnaast ook meerdere horecazaken in De Haan en Wenduine. Telkens vertrok hij zonder te betalen.

Uitbater Joeri Van Doninck had niet de indruk dat de man slechte bedoelingen had. De persoon in kwestie was vriendelijk, maar laat wel zijn rekening van 910 euro onbetaald achter. De man vertelde dat hij even rust kwam nemen tot hij er zou beginnen werken, maar opeens was hij verdwenen.

Bij het controleren van zijn kamer, vond de uitbater een factuur van een ander hotel. Daar had hij net hetzelfde gedaan. En bij die twee hotels is het blijkbaar niet gebleven wist Van Doninck nog te vertellen. Hij is bij verschillende bistro's en restaurants gaan eten, en huurde zelfs een appartement. De man weet blijkbaar heel goed waarmee hij bezig is.

Het parket onderzoekt de zaak, maar wil voorlopig niets kwijt omdat de zaak nog volop lopende is.