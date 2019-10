Tabaksgigant JTI-Gryson investeert een half miljoen euro in een nieuw project dat mensen uit de regio Wervik makkelijker aan werk moet helpen. 't Gaat om een stage of opleiding. Het bedrijf werkt daarvoor samen met de VDAB en de stad Wervik.

JTI-Gryson wil de komende jaren zo’n 500 mensen helpen die moeilijk aan de slag kunnen. Het nieuwe sociale project is een belofte van het bedrijf na de sluiting van zijn vestiging in Wervik. In 2014 besliste JTI om de productie naar Polen te verhuizen. Intussen is voor bijna alle 240 werknemers een andere job gevonden en nam een sanitair bedrijf zijn intrek in de gebouwen aan de Menensesteenweg in Wervik.