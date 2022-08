't Saam organiseert jobdag om leraren te zoeken

Ook scholengroep 't Saam in Diksmuide kampte met een lerarentekort. Maar de school organiseerde in juli zelf een jobdag. Een goeie zet zo blijkt.

Op de jobdag in 't Saam waren er 33 kandidaten om te solliciteren voor de job als leerkracht. Daarvan zijn er vier effectief aangenomen, maar voldoet dat aan de nood? "Dat voldoet nog niet helemaal aan de nood. We zoeken nog een aantal profielen. Maar voor de jobs over het hele schooljaar zijn wel bijna allemaal ingevuld. Wat we op vandaag vooral nog zoeken zijn vervangingen", vertelt Isabelle De Keyser, directeur 't Saam Campus Aloysius.

De directeur wil vermijden dat leerlingen studie krijgen wanneer er een leraar uitvalt, maar dat kan ze niet garanderen.

Schoolfactuur niet meer betaalbaar

Veel ouders kunnen de schoolfactuur niet meer betalen, daarom neemt de school extra maatregelen. "Dat doen we door een goeie kostenraming te maken aan het begin van het schooljaar en onmiddellijk de mogelijkheid te bieden om gespreid te betalen. Dat scheel veel voor heel wat mensen. Daarnaast hebben we ook grote gezinnen, elk gezin die twee of meer kinderen op school heeft, is er een korting van 5 procent op de schoolfactuur voorzien", vertelt Tommy Es, technisch directeur 't Saam

