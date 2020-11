Syntra West investeert fors in onderwijs op afstand

Daarnaast kregen ook meer dan 500 docenten een spoedcursus om vlot online les te kunnen geven. Vanuit een leeg klaslokaal, maar wel met de nodige interactie met de cursisten via livechat bijvoorbeeld. De digitale switch past volledig bij de kerngedachte van Syntra West: innovatie en ondernemerschap.

Els Bogemans geeft haar lessen vastgoed vanuit een leeg klaslokaal bij Syntra West in Brugge, de cursisten volgen online mee. Zo goed als alle theoretische vakken worden digitaal gegeven, als onderdeel van onderwijscode rood.

"Het is zeker aanpassen", zegt Els. "Waar je normaal gezien in een klasomgeving bent met studenten en heel interactief omgaat om leuke les te krijgen. Ik probeer dat door heel veel films toe te voegen vanuit de sector waar ik professionals aan het werk laat. Ik geef ook motiverende filmpjes en ik nodig de studenten ook uit om heel interactief te zijn. Zowel af en toe de micro aanzetten of een camera. Maar ook via de chat."

Naar digitaal afstandsonderwijs

Afgelopen zomer heeft Syntra West volop ingezet op de switch naar digitaal afstandsonderwijs. Verspreid over de vijf campussen hangen nu 120 camera’s om vanuit de klaslokalen online les te geven. Overal is de wifi sterker gemaakt en hier in Brugge is ook een Zoomroom met plexi-schermen. Alle docenten kregen een spoedcursus om vlot online les te kunnen geven.

"Meer dan 500 docenten hebben we opleiding en begeleiding gegeven in het gebruiken van onze digitale tools. We hebben moodle, maar ook zoom en Teams en daarvoor hebben we 300 000 euro geïnvesteerd in camera’s, geluidsinstallatie, zoomroom, smartboards enz…", zegt Stefanie Bostyn, docentencoach Digitaal Team.

"Geen impact op inschrijvingen"

Elk jaar volgen 8000 cursisten een praktijkgerichte opleiding bij Syntra West, dat vestigingen heeft in Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Het coronavirus heeft hier voorlopig geen negatieve impact.

"Het bijwonen van de lessen gaat niet achteruit", besluit Johan De Neve, algemeen directeur Syntra West. "Ook het aantal inschrijvingen lijdt daar niet onder. Wie zich in onzekere tijden wil wapenen tegen onzekere toekomst volgt opleiding wat de beste investering is die ze nu kunnen doen."