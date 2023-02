Synthetisch drugslabo ontmanteld in Meulebeke

In Meulebeke heeft de federale gerechtelijke politie een synthetisch drugslabo ontmanteld. Drie personen zijn gearresteerd, er werden ook verschillende wapens gevonden.

Voor de arrestaties en de huiszoeking op en rond de boerderij werkte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen samen met de PZ Midow. De dienst hondensteun van de federale politie kwam ter plaatse met drugs- en explosievenhonden. Een adviseur gevaarlijke stoffen van de Brandweer en de Clan Lab Response Unit (CRU) van de Federale Politie stapten mee af. Het CRU verleent steun bij tussenkomsten op clandestiene sites voor synthetische drugsproductie en heeft expertise rond onderzoek op gevaarlijke plaatsen waar chemicaliën zijn opgeslagen of waar een labo in werking is. Een chemisch proces kan immers niet zomaar worden stilgelegd.

Het druglabo zal na sporenopname verder ontmanteld worden.

