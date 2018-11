De Brugse concertzaal liep gisteren vol voor "Einstein On The Beach", de bekende opera van Philip Glass. Tijdens de unieke opvoering stonden popzangeres Suzanne Vega en het Collegium Vocale Ghent op de planken.

In de compositie "Einstein On The Beach" vertelt Suzanne Vega verhalen op muziek van Philip Glass. De Amerikaanse componist en de singer-songwriter kennen mekaar goed, want ze hebben bij een vijftal muzikale projecten samengewerkt.

De opvoering duurde maar liefst drie en een half uur. Toch liep de zaal helemaal vol, want het was een unieke gelegenheid om het stuk nog eens te horen en te zien.