In Sea Life Blankenberge is de allernieuwste strip 'Lambik Plastiek' van Suske & Wiske voorgesteld. Kinderen hebben met de striphelden ook het strand schoongemaakt.

De strip en het evenement moeten jongeren sensibiliseren over de grote hoeveelheid plastic die ronddrijft op zee. In 'Lambik Plastiek' zoeken de striphelden een oplossing om de vuilnisbelt op zee op te kuisen.

Ook in Nederland

Het project is een samenwerking met The Ocean Cleanup, de organisatie van de Nederlandse uitvinder en plasticvechter Boyan Slat. Het evenement loopt ook in het Nederlandse Scheveningen.