Suske en Wiske vieren verjaardag in Blankenberge

Suske en Wiske vieren hun 75ste verjaardag in Blankenberge. Een hele zomer lang is er een expo in het Casino en de Pier. En de badstad heeft nu ook een eigen album.

75 jaar Suske en Wiske en 750 jaar Blankenberge. Dubbel feest is het in het Casino. Een hele zomer lang kan je er rondwandelen in een tentoonstelling rond de bekende strippersonages van Willy Vandersteen. En zelfs na 75 jaar zit er nog geen sleet op het olijke duo. Leen Vandersteen, dochter Willy Vandersteen: "Wat is het geheim? Ze zijn 75 jaar geleden begonnen en nooit gestopt. Suske en Wiske zitten in het collectief geheugen van de mensen. De jeugd is niet meer helemaal mee, maar er is een enorme aanhang van ouders en grootouders. Drie generaties zijn met hun opgegroeid."

In de Pier zie je hoe de reeks doorheen de geschiedenis inspeelt op de actualiteit. En in de bib leer hoe een strip gemaakt wordt. Suske en Wiske krijgen ook aandacht in het Belle Epoque Centrum en Blankenberge heeft zelfs een eigen album. Daphne Dumery; Burgemeester Blankenberge: "We hebben nu ook een feeststrip, De Blanke Bergen. Alle prominente plaatsen zijn daarin opgenomen. Ik denk dat we daar alleen blij over kunnen zijn. De familie is ook bijzonder tevreden."

Wie de expo wil meepikken, moet in coronatijden wel op voorhand reserveren. Dat kan via de website van de stad.