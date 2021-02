Surfer van 9 jaar bedaart de golven, ook bij -4 graden

Hij is negen jaar en wavesurfen is zijn passie. Terwijl de meeste mensen het zelfs te koud vinden voor een strandwandeling, gaat hij toch met zijn plank in zee. Kamiel surft sinds hij een kleuter was en hij wordt steeds beter. Elke dag oefenen, zelfs als de golven niet optimaal zijn, maakt hem sterk. "Dat is belangrijk: zoveel mogelijk oefenen en de golven meepakken. Ook op een dag als vandaag. Er zat weinig push in de golven, maar toch is het leren zoeken naar golven en de pieken belangrijk."

Kamiel zegt dat er echt goeie plaatsen zijn aan onze kust. "In Oostende, Blankenberge en Knokke zijn de golven beter dan hier in Oostduinkerke".

Vorig jaar nam Kamiel deel aan het Belgisch kampioenschap voor min 14-jarigen. Hij eindigde vijfde.