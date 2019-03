Surfclubs zamelen 11,5 ton vuilnis in op stranden

Hiermee willen de organisatoren onder andere het probleem van de plasticsoep in de oceaan aankaarten. "We hopen dat de deelnemers de boodschap mee naar huis nemen", aldus de organisatie. Ongeveer 7.500 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen over 76,5 kilometer strand. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ook op enkele plaatsen in Nederland en Frankrijk werden stranden opgeruimd.

Voedselketen

"Wereldwijd lekt er steeds meer plastic naar zee. Het doodt dieren -denk maar aan de walvis met veertig kilogram plastic in zijn maag-, dringt door tot de voedselketen en belandt op ons bord en in ons bloed, zinkt naar de bodem en bedreigt het hele ecosysteem", zegt Sven Fransen, organisator van de Clean Beach Cup.

Verdubbeling van opgehaald afval

Wat begon als een lokaal initiatief van enkele surfclubs aan de kust, groeide de voorbije jaren uit tot een nationaal evenement. Zelfs de Europese Commissie stuurde een delegatie plasticruimers met onder andere Marianne Thyssen. "We merken dat er steeds meer bewustzijn is bij de mensen over het afvalprobleem", vertelt woordvoerder Kristof Bouckaert. "De hoeveelheid plastic is de voorbije vijftien jaar verdubbeld. Dat verklaart voor een deel de verdubbeling van het opgehaalde afval. Maar er waren dit jaar ook twee keer zoveel deelnemers. Met hoe meer we zijn, hoe beter we de kleine kruimels plastic op het strand zien liggen", vertelt Bouckaert. "Het is belangrijk om mensen bewust te maken van het probleem. Recycleren is uiteraard een goed idee, maar reduceren is nog beter. Vaak kunnen verpakkingen maar een keer gerecycleerd worden en eindigen ze toch op de vuilnisbelt." Ook Urbanus zette zijn schouders onder het event en hielp mee aan de opruimactie. Sinds eind februari loopt de animatiefilm 'Urbanus: de Vuilnisheld' in alle Vlaamse bioscopen.

