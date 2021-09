Supporters PSG wachten in Rekkem op bus naar Brugge

In Rekkem stappen de supporters daarom op de bus die hen naar Brugge brengt. Wie moet de auto naar Rekkem is gekomen, kan op één van de zes lege bussen stappen. Er staat ook een ticketkiosk: wie via de website van PSG een ticket kocht kan dat aan die kiosk inruilen voor een echt wedstrijdticket en een polsbandje.

De stoet van supportersbussen gaat straks in colonne en onder politiebegeleiding naar het Jan Breydelstadion.

Deze manier van werken is niet de eerste keer: ook twee jaar geleden was Rekkem de plaats van afspraak.

Lees meer: