Supporters PSG verzamelen in Rekkem

Straks speelt Club Brugge thuis in het Jan Breydelstadion z'n derde wedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Dat is een wedstrijd met een verhoogd risico en daarom laten de ordediensten niets aan het toeval over. Ze hebben de supportersbussen vanuit Parijs aan de Franse grens in Rekkem opgewacht. Daarna begeleiden ze die naar het stadion in Brugge. De maatregel is door de burgemeester van Brugge opgelegd. In de Brugse binnenstad zijn vanmiddag wel al 5 supporters, zonder ticket voor vanavond, opgepakt voor baldadigheden.

Alles samen komen 1470 supporters van PSG naar de wedstrijd in het Jan Breydelstadion kijken. Die begint om 9 uur.