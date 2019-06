Supporters Persoon: "Niet serieus! Dit is omkoping"

Het is niet alleen een lange nacht geworden, maar ook een nacht vol ontgoocheling en onbegrip bij de supporters van Delfine Persoon.

De kritiek op de jury is hard, van onterecht tot omkoping. Met een 100-tal supporters volgen ze de kamp van Delfine in het supporterscafé Yin-Yang in Gits. De bekendmaking van de winnaar wordt op luid gejoel onthaald. Bekijk het videoverslag hierboven.

