Supporters Essevee TOPE naar getroffen gebied in Eupen

Ze zijn er deze en volgende week aan de slag in Eupen. De club wou helpen, maar de organisatie daarvan in het rampgebied loopt nog niet makkelijk. Essevee zocht daarom contact via hun collega's van voetbalclub KAS Eupen. Daar zijn ze maar wat blij met extra helpende handen uit West-Vlaanderen. (Lees verder onder de foto)

De mensen die ze uit de nood helpen, hebben twee weken na de watersnood eigenlijk nog nauwelijks hulp gezien. "We zijn zeer blij en verrast. Ook dankbaar, daar hadden we niet op gerekend," zegt Jessica Loo van KAS Eupen. "Er kwam veel nieuws van andere clubs hier uit de buurt en de solidariteit in Eupen was hier groot. Maar dat fans van zover komen, dat is werkelijk ongelofelijk."