'Superkrachtig lekker': betere voeding voor kankerpatiëntjes

Er komt een onderzoeksproject dat uitzoekt of gewoon betere voeding een essentiële factor is in de behandeling van kinderen met kanker. Gisteravond gaf de Kortrijkse vzw Superkrachtig Lekker daarvoor het startschot in Oostende.

Samen met voedingsexperten van het UZ Gent en Sandra Bekkari willen ze een ommezwaai creëren in het gevecht dat kinderkankerpatiënten dagelijks leveren om te blijven leven.

Kracht van goede voeding

In de zomer van 2017 kreeg het dochtertje van Kim verschrikkelijk nieuws. Ze kampte met leukemie en het meisje van 3 startte een zware chemokuur. Meer dan 2 jaar ziekenhuizen en vechten voor het leven. De medische wereld staat sterk, maar de vzw ijvert voormeer inzet op de kracht van goede voeding tijdens de ziekte.

"Superkrachtig Lekker is een goed doel dat zich inzet voor kinderkankerpatienten en kinderen met een levensbedreigende ziekte en concreet zijn we van mening dat superhelden superkrachten verdienen en we zetten ons in om alles inzake voeding en eetbeleving tijdens de behandeling naar een hoger niveau te tillen", zegt Kim Milants van de vzw Superkrachtiglekker.

Uniek kookboek

Als je vecht voor je leven, is gezond eten en op krachten blijven niet onbelangrijk. Maar er is werk aan. De vzw heeft nu een kookboek klaar. Medeoprichter van de vzw en samensteller is de Oostendse Sandra Bekkari: "We weten allemaal dat gezonde voeding belangrijk is, maar als je kind vecht voor het leven, dan mag dat geen bijkomstigheid zijn. Het is soms niet evident om te koken voor kinderen, Laat staan voor zieke kinderen en dan zijn er nog allerlei richtlijnen. Die voeding moet kiemarm zijn."

Nieuwe keuken

De jonge vzw heeft nu al bergen verzet. Ze verzamelden fondsen om in het UZ Gent, op de afdeling voor kinderen met kanker, een speciale keuken te bouwen voor beter eten voor de jonge patiënten. En straks start een academisch onderzoek om uit te zoeken hoe betere voeding kinderen met kanker kan versterken. Het nieuwe boek staat vol fijne recepten en wie het koopt steunt kinderen met kanker.