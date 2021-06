Superflitser flitst erop los

De superflitser aan de werken op de Expresweg in Brugge heeft in één week tijd meer dan 6.000 wagens geflitst. Dat blijkt uit cijfers die we hebben opgevraagd bij de federale politie.

Ook ruim 200 vrachtwagens respecteerden de snelheidsbeperking niet. Sinds drie weken staat deze superflitser langs de N31 in Brugge. Door werken is er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Maar in de eerste week hebben er 6.082 wagens te snel gereden.

Zeven procent van de auto’s die de er passeert, is er geflitst. Twee bestuurders liepen zelfs tegen de lamp aan een snelheid van 128 kilometer per uur. Ook 201 vrachtwagens negeerden de snelheidsbeperking. De superflitser zal er nog een week blijven staan.