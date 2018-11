Superflitser flitst 462 wagens in zone Kouter

In Varsenare dorp reden tijdens de controle op 10 november 200 chauffeurs te snel. In de Aartrijkestraat in Torhout en de Gistelsesteenweg in Jabbeke werden op 11 november 262 hardrijders betrapt. Vier personen reden in de bebouwde kom meer dan 85 km per uur. Topsnelheid was zelfs 99 km per uur. Van die vier chauffeurs werd meteen het rijbewijs ingetrokken.

Op Facebook postte de politie deze tekst: “Af en toe rij je als bestuurder een paar kilometer te hard. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als je met het verkeer meerijdt of als je gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard. Vaak is haast of stress dan de oorzaak. Zo'n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.”

De politie wijst voorts op dat te snel rijden meestal weinig tijdswinst oplevert.

“Als je in de bebouwde kom 70 km per uur rijdt, 5 km lang, dan ben je max. 1 min. 42 sec. sneller op je bestemming. Als je op de snelweg 150 km per uur rijdt in plaats van in plaats van 120 km per uur, 25 km lang, dan win je amper 2,5 minuten.”