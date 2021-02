Superdiepvriezers voor coronavaccins gelost in Zeebrugge

Die zullen gebruikt worden voor de opslag en de distributie van het coronavaccin in de EU. De vijf diepvriezers kwamen aan met het schip M/V Titania. Ze kunnen bij een temperatuur van -70° Celsius 500.000 vaccins opslaan.

Emmanuel Van Damme, General Manager van de terminal: “Deze losoperatie toont nogmaals de belangrijke internationale positie aan van de haven van Zeebrugge in het rorogebeuren, met frequente en snelle verbindingen tussen Azië en Europa. De superdiepvriezers kunnen niet in containers verscheept worden, maar wel met roroschepen. Door de beweegbare cargodekken in het schip worden de diepvriezers beschermd tijdens de zeereis. Ook de nieuwste ventilatie -en aircosystemen garanderen een stabiele temperatuur en constante vochtigheidsgraad in het laadruim van het schip.