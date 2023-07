Summerdoc assisteert huisdokters in De Panne tijdens zomerseizoen

Al voor het derde jaar op rij lokt De Panne artsen uit het binnenland, om zo in juli en augustus de werkdruk bij de eigen huisartsen te verlichten. De Panne telt momenteel zes eigen huisartsen, maar dat is te weinig als je weet dat de bevolking tijdens het hoogseizoen stijgt van 11.000 naar bijna 60.000. Huisarts Julie De Vooght uit Dilbeek is de eerste 'summerdoc' van dit seizoen. “Ik vervang de huisartsen die op verlof zijn. Dat is een bestand. Daarnaast zijn er toeristen die hun huisarts hier niet hebben, die kunnen een beroep doen op de zomerdokter”, legt Julie uit.

Als 'summerdoc' heeft Julie een volledig uitgerust dokterskabinet aan het station van Adinkerke. Maar ook een eigen wagen voor huisbezoeken en tal van andere voordelen zoals een vakantiewoning, een strandcabine en een jaarabonnement van Plopsaland.