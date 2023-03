Succesvolle testvaart van vlaskano in Kortrijk

In Kortrijk heeft een kano gemaakt van vlas een succesvolle testvaart gemaakt op de Leie. De vlaskano is eigenlijk een experiment dat deel uit maakt van een groter kunstproject rond vlas. De makers willen er eind juni de volledige Leie mee afvaren.

De Kortrijkse kunstenaar én watersporter Danny Veys gaat in 2023 de uitdaging en het experiment aan om vlas als grondstof te hanteren bij het bouwen van een nieuwe boot. Met innovatieve technieken werkt hij samen met Francis Soenen aan een kano waarmee ze deze zomer de Leie willen bevaren. Vanmiddag ging de kano voor het eerst te water.

De testvaart bleek een succes. De volgende keer dat de kano te water gaat, is zondag 18 juni. Dan varen ze de volledige Leie af, maar liefst 130 kilometer. Van de bron in Frankrijk, tot de monding in Gent. Van het project komt er een kunstboek. En de vlasboot zelf krijgt later een mooie plaats in museum Texture in Kortrijk.

