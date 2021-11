Dadizele organiseerde voor de eerste keer ‘Daisel Verlicht’ Dat is een feeërieke lichtwandeling van bijna vijf kilometer. Slecht duizend mensen konden deelnemen aan de wandeling door de coronabeperkingen.

Duizend mensen gaan voor het eerst op stap in en rond Dadizele om de indrukwekkende lichttaferelen te zien. Zo’n 4.000 kaarsen wijzen de weg aan op een parcours vol verrassingen. Een voorbeeld daarvan is het kasteel van De Witte, dat normaal gezien niet toegankelijk is voor het publiek.

Succes

Alle duizend tickets waren meteen de deur uit en dat succes laat Dadizele alvast dromen van een nieuwe lichtwandeling. Die zal misschien volgend jaar plaatsvinden en mogelijks gespreid zijn over meerdere avonden.