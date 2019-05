Succes Vlaams Belang: acht nieuwkomers naar Brussel

De sterke opmars van Vlaams Belang in onze provincie zorgt voor verschuivingen binnen de partij. Acht nieuwe vertegenwoordigers mogen naar Brussel: vier voor de kamer, vier federaal.

Vlaams Belang heeft zichzelf verrast met de stevige winst in West-Vlaanderen. De partij stuurt vanuit onze provincie 9 verkozenen naar Brussel, acht van hen zijn nieuw. Zowat alle nieuwkomers zijn momenteel provincieraadslid en/of gemeenteraadslid, ervaring in de Vlaamse of nationale politiek hebben ze niet. (lees verder onder foto)

West-Vlaamse dossiers die ze willen behartigen zijn onder meer de slechte mobiliteit, het hoogspanningsdossier in Midden-West-Vlaanderen en de problematiek van de transmigranten aan de kust.

Nieuw in provincie

Vier nieuwkomers die ook provincieraadslid zijn, moeten wel afscheid moeten nemen van de provincie. De vrijgekomen zitjes worden ingepalmd door Reddy De Mey, Filip Buyse, Jo Vansteenkiste en Arnold Bruynooghe.