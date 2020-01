Subsidiestroom windparken op zee versneld

De subsidies voor de Belgische windparken op zee zijn gestegen tot bijna een half miljard euro. De stroomverbruikers betalen via de elektriciteitsfactuur: 31,5 euro voor een gezin met een gemiddeld verbruik, schrijft De Standaard.

De forse groei van de steun aan de windenergieparken in de Noordzee heeft alles te maken met de sterke toename van de elektriciteitsproductie op zee in 2019. Die steeg met 37 procent tot 4.700 gigawattuur. Dat was een record.

Uit cijferwerk van de Belgische energieregulator Creg blijkt dat de kostprijs voor de ondersteuning vorig jaar is opgelopen van 350,24 naar 465,85 miljoen euro - een stijging met een derde. Het jaar voordien ging het om een toename met 18 procent. (lees verder onder foto)

De almaar grotere stroom­productie op zee heeft ook een impact op de elektriciteitsfactuur. Net als de subsidies voor investeringen in zonne-energie, wordt ook de financiële ondersteuning van de offshore windparken doorgerekend aan de verbruiker.

Volgens Creg zal het aan een huishouden met een gemiddeld stroomverbruik - 3.500 kilowattuur - dit jaar 31,5 euro kosten, tien euro meer dan vorig jaar. De jaar­rekening voor een gemiddelde verbruiker schommelt momenteel tussen 800 en 1.000 euro.