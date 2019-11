De Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Visserij voorzien een record bedrag van 1,7 miljoen euro voor innovatieve onderzoeksprojecten in de aquacultuur. Het gaat bijvoorbeeld om het kweken van vissen, mosselen of algen. Projecten kunnen tot halfweg december ingediend worden.

Het is de derde keer dat de overheid een oproep voor zo’n innovatieve en duurzame projecten lanceert waarbij bijvoorbeeld restwarmte van bedrijven gebruikt wordt. In het verleden ging het telkens om één miljoen euro. Per project is een maximum steunbudget van 500.000 euro mogelijk. Eerder ging er steun naar kweekprojecten van Sint-Jacobsschelpen, oesters en zeewier in onze Noordzee.