Subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten

Het gaat zowel over projecten rond roerend als immaterieel erfgoed. Tot de eerste categorie behoren gebruiksvoorwerpen en objecten die deel uitmaken van onze culturele geschiedenis, zoals beeldhouwwerken, schilderijen, manuscripten en archieven. Bij immaterieel erfgoed gaat het om culturele uitingen, tradities en gewoonten.

De erfgoedcel van Brugge ontvangt 51.000 euro voor een project om erfgoedbrugge.be uit te werken, een meertalig erfgoedportaal om de jaarlijks zes miljoen toeristen die de collecties van het Brugs erfgoed komen bezoeken wegwijs te helpen en ook internationale onderzoekers over Brugge te informeren.

Manuscripten

Het project “Mmmonk” (middeleeuwse monastieke manuscripten open netwerk kennis) van Stad Brugge, UGent en het Bisdom Gent ontvangt 127.000 euro. Daarmee ontsluit Mmmonk de 734 middeleeuwse manuscripten van de Vlaamse abdijen van Ten Duinen, ter Doest, Sint-Pieters en Sint-Baafs.

Wielermuseum

Het Wielermuseum uit Roeselare tenslotte krijgt 89.000 euro voor het project “Museum in de Living”. Dit project tracht het wielererfgoed virtueel in de woonkamer te brengen door wat er tijdens een wielerwedstrijd op tv te zien is, te linken aan relevante collectiestukken in het museum.