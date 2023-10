STVV smeert wisselvallig Club Brugge derde gelijkspel op rij aan

Club was de betere van de twee, maar was noch efficiënt vooraan, noch stabiel achteraan en boette voor zijn fouten. Het is voor Club het derde gelijkspel op rij.

De supporters in Jan Breydel kregen geen doelpunten te zien voor de pauze, maar vervelen deed de wedstrijd tussen Club en STVV in het begin geen moment. Beide ploegen toonden kwaliteit aan de bal en zorgden voor een aangenaam tempo. De beste kansen waren voor de thuisploeg, maar STVV-sluitstuk Zion Suzuki toonde zich alert op de Brugse pogingen. Met name voor Skov Olsen was hij een kwelgezel. De pogingen van de Deen werden telkens gekeerd door de Japanner.

Tweede helft

Skov Olsen (47.) vond na de pauze dan toch een weg langs de doelman. Na een prima combinatie tussen Hans Vanaken en Maxim De Cuyper en dito voorzet van die laatste, knalde de Deense rechtsbuiten de openingstreffer knap tegen de touwen. STVV leek uitgeteld door het tegendoelpunt, maar wiegde met zijn verminderde weerstand ook Club Brugge in slaap. Blauw-zwart verloor concentratie en betaalde dat cash. Man-in-vorm Aboubakary Koita (66.) trapte een uiterst zeldzame kans van STVV tegen de touwen. Trainer Ronny Deila greep in met aanvallende wissels, maar zijn pogingen haalden niets meer uit.

Ondanks drie gelijkspelen op rij draait Club Brugge nog steeds mee bovenin het klassement. Met zestien punten staat het op de vierde plek. Leider Union heeft er drie meer. STVV telt dertien punten en is zevende.