Bredenaar Mathieu Bonne zwemt woensdag toch nog niet onze kustlijn af. Er is onstuimig weer voorspeld, en dan is het te gevaarlijk.

Mathieu Bonne, ook bekend van Kamp Waes op televisie, zou de Belgische kustlijn van 67 kilometer afzwemmen. Hij heeft ook al ervaring want vorig jaar zwom hij nog het kanaal over. Maar deze keer moet hij zijn uitdaging uitstellen. Woensdag staat er te veel wind en is de zee te wild om het veilig te kunnen doen. Maar wordt dus nog vervolgd.

