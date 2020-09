Stunt: 8 kilometer droge worst voor het goede doel

Het plan is om zowat acht kilometer droge worst te maken. Die moet droog zijn tegen het einde van de week. De winst van de verkoop gaat integraal naar de vzw Victor uit Roeselare die kinderen met autisme ondersteunt. Wie droge worstjes bestelt, kan ze aanstaande vrijdag afhalen.

Worsten drogen met hulp van ventilatoren

In totaal moet de worstenmachine er 24.000 spuwen, samen goed voor een lengte van 8 km. Een recordpoging van formaat, waardoor de langste worstenketting van de wereld meteen dubbel zo lang zal worden. De productie van de worsten is één ding, maar het belangrijkste proces is de rijping. "We gaan dat drogen met materiaal van bouwfirma's," zegt slager Dries Sentobin. "Grote ventilatoren zullen de vochtigheid regelen in de tent. We moeten ze eerst allemaal op tafel leggen, de deurwaarder kom opmeten. Vanavond en vannacht moeten ze nog aan stokken want ze moeten al hangend drogen. Ze moeten echt krokant zijn om echt goed te zijn".

Vanaf vrijdag gaan de droge worsten de deur uit, twee derde zijn al op voorhand verkocht. Rotary Roeselare mikt op een opbrengst van om en bij de 20.000 euro.