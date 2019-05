Nog één dag campagne voeren en dan is het zondag, en weten we hoe de kaarten zullen liggen hier in West-Vlaanderen.

In onze debatstudio, waar we zondag ook heel wat gasten zullen ontvangen, zaten Ann-Sofie en onze politicoloog Herwig Reynaert vandaag al even klaar. Om het even te hebben over de afgelopen campagne en de verwachtingen voor zondag.