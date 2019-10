Studiebureau last stilte in en bant overvloed aan mails

“Alle e-mails aan medewerkers komen centraal toe dankzij een IT-systeem en we sturen de berichten dagelijks maar op twee momenten door naar onze 35 medewerkers”, vertelt zaakvoerder Koen Jonckheere (49). “Zo proberen we de e-mails - die toch vaak een stoorfactor zijn - te beperken. We spreken ook onze externe partners aan als ze teveel mails sturen.”

Verplichte stilte

Daarnaast geldt er in het bedrijf ook een bibliotheekuur. “Dat houdt in dat we elkaar intern niet storen tijdens de eerste twee werkuren van de dag”, vertelt Koen. “Met onze aanpak willen we het welzijn van onze medewerkers verhogen, betere kwaliteit nastreven en een stabiele werkomgeving creëren. Onze medewerkers ervaren dit zeker als iets positief.”

Een andere laureaat van de Liantis awards is Inge Desmedt uit Brugge. Zij werkt als directiesecretaresse bij Wallenius Wilhelmsen Logistics in Zeebrugge en heeft een passie voor welzijn. Daarom volgde zij de opleiding Preventieadviseur niveau II bij Syntra West.