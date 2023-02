Studie voor nieuwe Kruispoortbrug van start

Er komt nu ook een nieuwe Kruispoortbrug in Brugge. De studie daarvoor is gestart. De tijdelijke brug is van 2018 en de vergunning ervoor eindigt over vier jaar.

Er komt niet alleen een nieuwe brug aan het gerechtsgebouw om de stad uit te rijden. Ook de verkeerssituatie op de ring ter hoogte van de Moerkerkse en de Maalse Steenweg gaan ze aanpakken. Het verkeer verloopt er niet vlot en elk jaar zijn er verschillende ongevallen. Eind dit jaar moet de studie klaar zijn.

.“Het is de ambitie om eind 2023 met een concept te landen waarna koers gezet kan worden richting een detailontwerp van de brug en de omgeving met als hoofddoel een veilige en vlotte verkeerssituatie voor alle weggebruikers”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Tijdelijke brug

Toen de oude Kruispoortbrug stuk ging, installeerde De Vlaamse Waterweg nv in 2018 een tijdelijke brug om het uitgaand verkeer uit de Brugse binnenstad te leiden. De vergunning voor deze brug loopt tot eind 2027.

“De Vlaamse Waterweg stippelde daarom in nauwe dialoog met het stadsbestuur Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer een traject uit waarbij we koers zetten naar niet alleen een nieuwe brug, maar waarbij we ook de R30-knoop ter hoogte van het kruispunt met de Moerkerkse en Maalse Steenweg en de aanpalende Vesten bestuderen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

"Unieke kans"

“Vanzelfsprekend is het concept van een nieuwe brug één van de doelstellingen. Dit is echter ook een unieke kans om de verkeersknoop R30 aan te pakken. Iedere Bruggeling weet dat de situatie hier voor voetgangers, fietsers en auto’s absoluut niet optimaal is. De doorstroming wringt, elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen…”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

“Het is een goede zaak dat naast de brug ook het kruispunt zelf, gelegen aan de grens van het gebied en in de bufferzone, met de meeste aandacht wordt onderzocht. Het zou een goede zaak zijn mocht het kruispunt eenvoudiger en leesbaarder zijn en de ring aan de kant van de wegen ook nog zou vergroenen en fietsvriendelijker worden. Er zijn ook heel wat kansen om te ontharden. De bruggen in Brugge zijn heel belangrijk voor de stad en de ontsluiting ervan. Ik ben heel blij dat de bevoegde minister er werk van maakt. Er zijn veel middelen nodig maar zowel de Kruispoort als de Krakelebrug staan hoog op haar prioriteitenlijst”, zegt Vlaams Parlementslid en schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem.