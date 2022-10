Studie naar 3de rijstrook op E403 laat op zich wachten, ondanks ongevallen en veel drukker verkeer

De centen daarvoor waren begin vorig jaar nochtans vrijgemaakt. De minister en haar Agentschap Wegen en Verkeer wijzen op de complexiteit waardoor de timing niet gehaald is.

Bert Mons, Voka West-Vlaanderen: "Dagdagelijks bereiken ons klachten van ondernemers die deze situatie beu zijn." De directeur van Voka heeft het over het drukke verkeer op de E403 tussen Roeselare en Brugge waar in beide richtingen maar twee rijstroken zijn. Bij ongevallen zoals gisteravond is het dan ook meteen lang aanschuiven. Sinds begin vorig jaar is er nochtans 620.000 euro voorzien voor een grote studie naar een derde rijstrook en een aanpassing van de verkeerswisselaar met de E40. "Vandaag stellen we vast dat die studie nog altijd op zich laat wachten, zelfs de aanbesteding van de studie is nog niet gebeurd. Volgens onze laatste informatie zal dat maar in 2023 gebeuren, intussen zijn we natuurlijk heel veel tijd verloren."

Bedoeling was inderdaad om dit jaar de opdracht voor de studie bekend te maken, maar de eisen zijn erg complex en daardoor loopt dat vertraging op, klinkt het bij de bevoegde minister en haar agentschap. Eveline Vandecaetsbeek, Agentschap Wegen en Verkeer: "We hebben in het recente verleden al een studie gedaan die keek hoe het veiliger en vlotter kon. Maar uit die studie bleek dat kleinere maatregelen jammer genoeg geen effect hebben. We hebben het dan over maatregelen als de in- en uitvoegstroken verlengen, de bewegwijzering optimaliseren, een inhaalverbod voor tragere voertuigen."

Voka ziet de voortgang van de studie straks ook somber in. "We hadden op zijn minst verwacht dat nog deze legislatuur de resultaten van de studie beschikbaar zouden zijn, maar ik acht het weinig waarschijnlijk dat we die deze legislatuur nog zullen hebben."

Een telling gaf aan dat het verkeer er enorm is toegenomen, van dagelijks ruim 23.000 wagens in 2010 naar 32.000 in 2018.