Studententoren met 16 verdiepingen hertekent skyline Kortrijk

De toren wordt 53 meter hoog, en zal 16 verdiepingen tellen. 12 daarvan zijn voorbehouden voor studentenkamers - 192 in totaal - met telkens een gemeenschappelijke keuken. Verder komen er nog een auditorium, een studeerruimte en een co-working ruimte. Bovendien komt er een rooftop met dakterras met 180°-zicht én krijgt de campus er een nieuw stuk park bij van 3500 vierkante meter. Een fietsenstalling zal plaats bieden voor 600 fietsen.Op de campus zal je niet meer met de auto kunnen parkeren -dat maakt het veiliger voor fietsers- maar Vives heeft een overeenkomst met Kortrijk Xpo zodat studenten daar gratis kunnen parkeren.

Eén grote campus

"Dit is stadsontwikkeling," zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens. "Het masterplan voorziet dat de site van Vives verbonden wordt met die van Kulak en Syntra, zodat we hier één grote onderwijscampus krijgen." Daarvoor komen wel veilige oversteekplaatsen aan de Doorniksesteenweg en de Etienne Sabbelaan. Een nieuwe fietsroute gaat dwars door die campussen lopen. (lees verder onder de foto)

De studententoren is ook een antwoord op de toenemende vraag naar studentenkamers. Het moratorium, dat een stop oplegt op nieuwe studentenkamers- is opgeheven in 2020 en sindsdien zijn er 869 nieuwe vergund. Maar de vraag blijft stijgen, want Kortrijk telt nu 16.000 studenten, of vijfduizend meer dan vijf jaar geleden."We zijn blij dat er werk wordt gemaakt van extra studentenhuisvesting," zegt directeur Joris Hindryckx van Vives. "Als hogeschool willen we meebouwen aan de toekomst, deze toren is daarom ook begin van het toekomstig masterplan van onze school."

Nieuwe skyline

De toren gaat "The Sky" heten en wordt gebouwd door ontwikkelaar ION uit Waregem. Hij moet met zijn 53 meter één van de hoogste gebouwen worden van Kortrijk en dus ook de skyline van Kortrijk gaan veranderen. Het bouwproject kost 23 miljoen euro en moet klaar zijn in 2024. Dan trekken de eerste studenten in hun kamer.