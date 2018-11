Studenten vragen aandacht voor mentale gezondheid

Het zijn studenten toegepaste psychologie en samen vormden ze het teken psi, het internationale teken van de psychologie. Daarna gaven ze voorbijgangers een kaartje met een boodschap. Aan de voorzijde staat: ‘If you need to talk, I’m here’. Aan de achterkant staat de boodschap ‘Give this card to someone you care about’.

Deze week vindt de International Conference of Applied Psychology (ICAP) plaats. Op verschillende plaatsen in België en Nederland werken hogescholen en universiteiten samen om na te denken rond psychologische thema’s.