Studenten uit de bol na bewogen dag in Kortrijk

De Student Welcome in Kortrijk van gisteravond mocht eigenlijk historisch genoemd worden.

Niet alleen stond die even op de helling door de klopjacht van gisteren, het was ook het allerlaatste evenement in Depart XXL, het COVID-veilige evenementenplein op Kortrijk Weide. In enkele dagen waren de 2.000 tickets de deur uit. Na een bewogen dag konden de studenten dan toch wat stoom aflaten. De nood aan ontspanning was groot.

Vandaag start de afbraak van Depart XXL die een zestal dagen zal duren. De containerconstructie is op en het terrein begint hier en daar zijn tandjes te tonen, maar heeft het voorbije anderhalf jaar wel zijn nut gehad.