Studenten springen bij in wzc's, "De schrik valt mee"

De zorg kan alle hulp gebruiken. 46 studenten verpleegkunde van Rhizo zijn vanmorgen aan de slag gegaan in vijf woonzorgcentra in Kortrijk, waar in het totaal zo’n 470 mensen wonen. Zo’n 10 % van het personeelsbestand is uitgevallen en helpende handen zijn broodnodig.

In woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem zijn de resultaten van de laatste test binnen gekomen en zeven mensen testten positief. Het is alle hens aan dek. Acht studenten springen hier bij. Studente Silke Flo: “Hier sta ik in voor de verzorging van de bewoners eigenlijk. Dat gaat van wassen tot opdienen, bloedafnames, inspuitingen, medicatie toedienen, eigenlijk alles. Iedereen loopt wat meer gestresseerd met die positieve gevallen die er zijn. Je merkt dat die druk direct hoger ligt. Maar we kunnen ermee omgaan.”

Het woonzorgcentrum moet vandaag de hele organisatie omgooien om alles in de hand te kunnen houden. De besmette bewoners worden nu afgescheiden van de anderen. Gelukkig heeft voorlopig nog niemand ernstige symptomen. “Natuurlijk heeft iedereen wel schrik om het te krijgen. Maar we houden ons aan de maatregelen. We houden afstand. We hebben een mondmasker aan. Eigenlijk valt de schrik bij mij wel mee.”

De bijkomende besmettingen in de Kortrijkse woonzorgcentra baart iedereen zorgen en Rhizo bood meteen hulp aan, alvast tot 30 november. Daarna kan eventueel een tweede lichting studenten ingezet worden, indien nodig.