In totaal springen er nu meer dan 100 bij. Ward Pattyn uit Ichtegem bijvoorbeeld is als student verpleegkunde van Vives aan de slag in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk. Ward kent de bewoners, want hij heeft er al stage gelopen. We kunnen die hulp best gebruiken, zegt Kris Vermael, hoofdverpleegkundige bij WZC Sint-Jozef.