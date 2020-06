Studenten maken kookboek als eindwerk

Een kookboek als eindwerk. Dat is wat vier zevendejaarsleerlingen van de Athena School campus Drie Hofsteden in Kortrijk hebben afgeleverd.

Als sluitstuk van hun opleiding Wereldkeuken aan de keuken- en restaurantafdeling. Het kookboek is ook écht te koop. De coronacrisis gooide wel letterlijk wat roet in het eten bij de samenstelling van de recepten.

Van verschillende continenten

De vier leerlingen van de Athena School Campus Drie Hofsteden stelden trots hun eindwerk voor in boekhandel Theoria in Kortrijk. ‘Wereldsmaken’ is een kookboek waarbij vier smaken van verschillende continenten centraal staan.

"Veel gerechten zijn gemaakt voor de coronatijd. Andere moesten nog afgewerkt worden. Het proeven was niet evident. Maar ik vertrouw de leerlingen die hebben beoordeeld en hebben geproefd en gefotografeerd. Het resultaat mag er zijn", zegt Elise Delbeke, leerkracht Wereldgastronomie Athenaschool.

Het samenstellen van de recepten was niet evident in tijden van corona.

Unieke opleiding

In heel Vlaanderen zijn er maar vier scholen die de opleiding wereldgastronomie aanbieden, de Athenaschool Kortrijk is er één van. Het culinaire boek ‘Wereldsmaken’ kost 15 euro en is te koop bij boekhandel Theoria en de Oxfam wereldwinkel in Kortrijk.