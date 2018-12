Studenten maken kennis met visserij van de toekomst

De leerlingen van de opleiding visserij van het Maritiem Instituut Mercator in Oostende maken de hele week kennis met de visserij van de toekomst.

Het gaat om een Europees project waarbij duurzaamheid en het maritiem milieu centraal staan. In het ILVO maakten de toekomstige vissers kennis met het werk van de verschillende visserijexperts die zich inzetten voor de belangen van de visserijsector.



Noemi Van Bogaert: “Plastic vervuiling, klimaatverandering en nieuwe vistechnieken. Dat zijn maar enkele van de vele uitdagingen waar je als toekomstig visser voor staat. Visserij is een ingewikkelde zaak geworden en niet meer te vergelijken met vroeger. De jongeren die vandaag een opleiding tot vissers volgen zijn ondernemers, die degelijk moeten opgeleid worden om in alle facetten van de visserij degelijk te kunnen ondernemen.”

In het Maritiem Instituut Mercator in Oostende volgen er vijfendertig jongeren de opleiding zeevisserij.