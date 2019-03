Studenten leren beroerte herkennen

Op verschillende plaatsen hielden studenten Verpleegkunde vandaag sensibiliseringsacties rond beroertes, onder meer in het winkelcentrum Ringshopping Noord en K in Kortrijk. De acties passen in de ‘Week van de Zorg’.

Mensen herkennen nog te weinig de symptomen van een beroerte. Nochthans kun je die snel detecteren via de zogenaamde FAST-test. F staat voor Face, zo moet je controleren of de mond wat scheef staat. A staat voor Arm, zo moet je vragen of het slachtoffer zijn beide armen tegelijk in de lucht kan steken. S staat voor Spraak: kan de persoon nog duidelijk spreken? En T ten slotte staat voor Tijd. Het is belangrijk om snel te reageren en de 112 te bellen. Snel handelen kan de schade beperken en zelfs levens redden.

App 112

De studenten promoten ook de gratis app 112. Die is makkelijk te installeren. Je hebt geen belwaarde of 4G nodig om hem te gebruiken en hij heeft als groot voordeel dat de hulpdiensten precies weten waar je je bevindt, op het moment dat je hen opbelt.