Meer dan 200 studenten van het Europacollege hebben in Brugge vanavond geprotesteerd tegen de Russische inval in Oekraïne.

De situatie in Oekraïne laat de studenten van het Europacollege, die later mikken op een job binnen de diplomatie of binnen Europa, niet onberoerd. Ze trokken met spandoeken en borden in stoet van de Dijver naar de Markt. (lees verder onder de video)