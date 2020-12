Studente uit Roeselare wint prestigieuze wetenschapsprijs

Babette Lamote (Universiteit Gent) uit Roeselare is de winnares van de Eosprijs 2020 voor exact-wetenschappelijke scripties. In haar masterproef ontwikkelde ze een methode om bio-brandstof te maken uit landbouwafval.

Daarmee verdient ze 1.000 euro en een artikel over haar onderzoek in Eos-magazine.

Brandstof uit landbouwafval

"De Verenigde Staten planten duizenden hectares mais aan voor bio-ethanol, terwijl meer dan 1 op de tien Amerikanen honger lijdt - daar zit iets niet juist. Daarom ontwikkelde biochemicus Babette Lamote een methode om brandstof te maken van landbouwafval. Zo kunnen we de maïs zelf als voedselbron gebruiken en is er geen verspilling", zegt de vzw Vlaamse Scriptieprijs - Scriptie.

De jury koos haar werk uit 82 inzendingen. "Haar masterproef is zeker geen evidente materie, Eos-redacteur Kim Verhaeghe (jury Eosprijs) roemt haar dan ook om het heldere journalistieke artikel dat ze schreef over haar onderzoek. Ook de thesis zelf kon bekoren: 'Haar onderzoek is zowel toekomstgericht als duurzaam'."

Ook inspraak van publiek

Omdat de Eosprijs ook een prijs is voor wetenschapscommunicatie, kreeg het grote publiek ook inspraak. Deze score telt mee voor een kwart. Ook daar was Lamote favoriet: onder de vijf finalisten, haalde ze maar liefst de helft van de 1.700 stemmen, zegt de vzw.