Struikelsteen voor gedeporteerde verzetsstrijder van 17 uit Brugge

In Assebroek bij Brugge is aan het huis van een jonge verzetsstrijder uit de tweede wereldoorlog een eerste struikelsteen ingehuldigd. Een Duitse kunstenaar legt al 30 jaar steentjes op plaatsen waar de nazi's slachtoffers hebben gemaakt die vaak vergeten zijn.

Zo is er het verhaal van Mathieu, een Brugse verzetsstrijder van 17 die samen met een groep studenten werd verklikt, gedeporteerd en uiteindelijk stierf van ontbering.

Gunter Demnig, kunstenaar: "Ik plaats die stenen om hun namen terug bekend te maken. Recht voor de deur waar ze gewoond hebben. Daar leggen we zo'n struikelsteen."

Mathieu Hinoul, naamgenoot en neef van Mathieu Hinoul: "Hij was heel heel jong. Wij weten dat hij 's nachts propaganda ging verspreiden tegen nazi-Duitsland, maar het was ook veel meer dan dat. Hij was ook betrokken bij sabotage van spoorlijnen en verhinderen en vertragen van troepentransporten van de vijand."

Carl Duc, Werkgroep Struikelstenen Brugge: "Iemand van 17 die voor dergelijke feiten zonder pardon naar de kampen wordt afgevoerd. Dat is toch wel bijzonder schrijnend. Er zijn nog zulke verhalen. We weten dat bijna zijn hele klasgroep opgepakt is en afgevoerd werd naar Duitsland. We willen elk jaar 5 van die struikelstenen leggen."

Het struikelsteentje vind je in de August Derrestraat, aan het nummer 47, het huis waar Mathieu woonde.