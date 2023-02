Stroomleverancier Mega wint opnieuw groepsaankoop provincie

Stroomleverancier Mega is weer als winnaar uit de bus gekomen voor de groepsaankoop stroom en gas van de provincie. Dat laat de provincie West-Vlaanderen weten. Ook vorig jaar won Mega en toen waren heel wat West-Vlamingen ongerust omdat Mega geen beste reputatie had.

De stroomleverancier lag onder vuur, onder meer voor het fors verhogen van de voorschotfacturen destijds.

Dit jaar, bij de twaalfde editie van de groepsaankoop groene stroom en gas, werden nu al 76.000 inschrijvingen geregistreerd, waarvan 73.000 gezinnen en 3.000 bedrijven. Op woensdag 8 februari vond de veiling plaats.

"Gemiddeld 24% lager dan actueel marktaanbod"

"Stroomleverancier Mega deed bij deze veiling het beste bod voor particuliere verbruikers", zegt de provincie.

"De energiekosten van het groepsaankoopaanbod zijn gemiddeld 24% lager dan het actueel marktaanbod. Het actueel marktaanbod is samengesteld aan de hand van het gemiddelde van de voordeligste contracten die de grootste energieleveranciers van Vlaanderen momenteel bieden voor een vergelijkbaar energieaanbod.

Voor professionele verbruikers bood Energie.be de laagste prijzen aan. De energiekosten van het contract voor professionele verbruikers zijn gemiddeld 21% lager dan het actueel marktaanbod. De energiecontracten van deze groepsaankoop hebben variabele prijzen die maandelijks worden aangepast volgens vastgelegde indexeringsformules. Op deze manier volgen de prijzen de markevolutie".

"Mega bleek vorige keer betrouwbaar"

“We zijn zeer tevreden met het bod en de winnende leveranciers. Wij maken met hen niet enkel afspraken over een scherpe prijs, maar we maken ook harde afspraken over een klantvriendelijke aanpak over onder meer het voorschot en de facturen. Afgelopen editie bleek Mega hierin zeer betrouwbaar”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

“We zijn ook blij te merken dat er nog altijd veel vertrouwen is in onze groepsaankoop. We willen burgers die nog niet zijn ingeschreven dan ook zeker aanraden om het bod van onze groepsaankoop te bekijken.”

