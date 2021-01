Strooidiensten op pad, maar toch ellende op de weg

Ondanks de aanwezigheid van de strooidiensten op de West-Vlaamse wegen, zorgde de sneeuw her en der toch voor ellende onderweg. Onze ploeg ging mee met een strooidienst in de Westhoek.

De sneeuwzone die zaterdag van west naar oost over het land trok, veroorzaakte niet alleen besneeuwde maar ook gladde wegen. "Daar waar het sneeuwt, zijn de wegdektemperaturen negatief. Dat betekent dat er kans is op gladheid en dat de sneeuw blijft liggen wanneer het eerste gestrooide zout wordt weggespoeld. Dit is nu al het geval in het westen van Vlaanderen", stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het agentschap vraagt weggebruikers hun rijstijl aan te passen. Afstand houden en de snelheid aanpassen is daarbij de boodschap, klinkt het. Onze ploeg kon in de Westhoek vaststellen hoe sommige wegen moeilijk berijdbaar waren door de sneeuw. Hier en daar gingen wagens aan het slippen, meestal zonder veel erg. Zo belandde een auto in een gracht in Alveringem.

