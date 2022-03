Strooidiensten maken zich op voor aangekondigde sneeuw

In de hele provincie staan de strooidiensten vanavond en vannacht paraat om uit te rijden, want ze voorspellen sneeuw, in combinatie met nachtvorst en dus gladheid.

De winterdienst van Stad Roeselare is voorbereid op de voorspelde winterprik die er vanavond en vannacht aankomt. Lokaal duiken de minima morgenochtend onder nul, waardoor wegen glad kunnen worden.

Voorraad zout genoeg

"Vannacht rijden we met vier voertuigen uit. Dat zijn twee vrachtwagens om zout te strooien en twee tractoren om te pekelen. Onze medewerkers starten vannacht om vier uur. We rekenen op code oranje, dat betekent dat alle invalswegen worden gestrooid en ook alle fietspaden worden gepekeld", legt Nils Vanantwerpen, directeur Ruimte van Roeselare uit.

Alleen aan de kust zouden de temperaturen vannacht wel twee graden boven het vriespunt uitkomen. In de meeste gemeenten staan de strooidiensten paraat van 1 oktober tot 1 april. Het aantal dagen dat ze deze winter moesten uitrijden om zout en pekel te strooien kunnen ze op een hand tellen. Er is nog strooizout genoeg op voorraad. "We hebben een hele kalme winter gehad, er zijn nog voorraden genoeg. Vannacht zullen we tussen de 10.000 kg en 20.000 kg zout strooien", zegt Nils.