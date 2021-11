Strijd tegen mensensmokkel: Frontex moet Noordzeekust helpen bewaken

De strijd tegen mensensmokkel gaat onverminderd verder. Deze week alleen al werden voor onze kust negen lege rubberboten aangetroffen. Mensen die in barre omstandigheden geprobeerd hebben de Noordzee over te steken.

De scheepvaartpolitie en de kustwacht in Oostende rekenen op een nieuwe samenwerking met Frankrijk en het Europees grensbewakingsagentschap Frontex om de transmigratie op zee efficiënter aan te pakken. Ook het MRCC is zeer bezorgd.

De vrees dat er doden zullen aanspoelen op onze stranden, neemt toe. Drie weken geleden was er nog een grote reddingsactie met 28 mensen aan boord voor de kust van Oostende. Nu vinden ze vooral lege bootjes, materiaal dat veel te gevaarlijk is voor zulke overtochten.

"Het materiaal is niet geschikt om de Noordzee over te steken. Het is de drukst bevaren route ter wereld. Ook zijn er de meteorologische omstandigheden: wind, stroming en het wordt bovendien kouder", klinkt het bij de scheepvaartpolitie.

De mogelijk toekomstige samenwerking met Frontex moet de hele operatie efficiënter maken.

