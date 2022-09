Strengere straffen voor geweld tegen voetbalstewards

Concreet komt de minimumstraf op het aanzetten tot geweld tegen hulpverleners en stewards in de zogenaamde 'voetbalwet' binnenkort neer op een administratieve geldboete van 1.000 euro en een stadionverbod van twee jaar. De maximumstraffen blijven ongewijzigd: het gaat om een administratieve geldboete van 5.000 euro en een stadionverbod van vijf jaar. Het wetsvoorstel van Franky Demon werd woensdag unaniem goedgekeurd in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer, al onthield de PVDA-fractie zich.

De zwaardere straffen komen er in het kader van de strengere aanpak van hooliganisme, rookbommen en Bengaals vuur die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft aangekondigd. Omdat stewards instaan voor de controle bij de toegang tot het stadion, zijn ze extra kwetsbaar voor geweld, is de redenering. Hetzelfde geldt voor hulpverleners, die de veiligheid in en rond het stadion handhaven en indien nodig tussenkomen. "Stewards en hulpverleners hebben een zware, vaak ondankbare job", zegt Demon. "In deze taak verdienen ze optimaal beschermd te worden."

Volgens het CD&V-Kamerlid wordt geweld op voetbalstewards en hulpverleners in stadions nu op hetzelfde niveau bestraft als het onrechtmatig betreden van een voetbalveld.