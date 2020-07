Strengere straf voor doodrijder

De Oekraïner Andriy P. (39) heeft in beroep voor de correctionele rechtbank van Brugge een effectieve celstraf van 4 jaar gekregen. Het OM vorderde in juni vijf jaar gevangenisstraf. De rechter legde de man ook een levenslang rijverbod op.

Eerder werd de man door de politierechtbank veroordeeld tot drie jaar effectieve opsluiting en een rijverbod van 7 jaar.

De ouders van de doodgereden Charlotte Gysel (18) uit Boverkerke reageren tevreden op de zwaardere straf voor de doodrijder van hun dochter. Vooral het levenslang rijverbod vinden ze een goede zaak. De man krijgt ook een boete van 4000 euro.

Het dodelijk ongeval gebeurde eind september vorig jaar in Edewalle bij Kortemark. De Oekraïner reed met een snelheid van 125 km per uur en in dronken toestand de auto van Charlotte Ghysel aan. De klap was zo hevig dat het motorblok uit haar wagen werd geslingerd. De jongedame, die studeerde aan de hogeschool Vives in Torhout, was op slag dood.